Guardia de seguridad salva a mujer de ser arrollada por un tren

En un acto de valentía, un guardia de seguridad en Kayseri, Turquía, salvó a una mujer de un tranvía que se aproximaba este 14 de octubre cuando cruzaba la calle.

Como llevaba auriculares, es posible que no se diera cuenta del tranvía. Un video del incidente se compartió en redes sociales, y los usuarios elogiaron al guardia de seguridad, ya que su rápida intervención probablemente evitó un accidente grave.

Mira el vídeo aquí:

Según un informe del sitio de noticias turco Haberler , el incidente ocurrió alrededor de las 08:30 (hora local) en la parada de tranvía de la plaza Cumhuriyet cuando intentaba cruzar la calle.

El impactante incidente quedó grabado en cámaras de seguridad. El informe menciona que incluso se disculpó con el agente de seguridad que la salvó.

Según el informe, una unidad de la Municipalidad Metropolitana informó en redes sociales: «Esta mañana, una pasajera que llevaba auriculares y no podía ver su entorno se salvó en el último momento de un posible accidente gracias a la atención de nuestro personal de seguridad al intentar cruzar la calle. Este incidente es un importante recordatorio para todos nosotros».

Agradecemos a nuestro agente de seguridad su cuidadosa conducta. Sin embargo, lo principal que debemos tener en cuenta es que todos nuestros pasajeros deben ser más precavidos en las vías del sistema ferroviario. Por favor, utilicen los pasos de peatones. Miren en ambas direcciones al cruzar. Recuerden que es posible que no escuchen los sonidos del entorno con los auriculares puestos.

Cactus24 (15-10-2025)

