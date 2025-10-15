Graban y detienen a hombre que intentaba violar a mascota

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lograron la aprehensión de un hombre que intentó abusar sexualmente de una mascota comunitaria.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el hecho se registró en el municipio San Fernando, del estado Apure.

Ante ello, cuerpos de seguridad se abocaron a la búsqueda del hombre que fue identificado y ubicado para privarlo de libertad.

Según se pudo conocer, quedó puesto a disposición del Ministerio Público en Apure y enfrenta cargos por actos de zoofilia en la vía pública.

En agosto de 2025, el Ministerio Público de Venezuela anunció severas sanciones que incluyen penas de cárcel y multas económicas para quienes cometan actos de maltrato.

En un video difundido a través de la cuenta de Instagram del Ministerio Público, Saab detalló que los delitos de maltrato animal abarcan una amplia gama de acciones.

Entre ellas se encuentran la privación de elementos vitales como la luz, el aire, la sombra, los alimentos, la posibilidad de movimiento, el abrigo y la higiene.

Para estas faltas, se establecerá una pena de prisión de dos a cinco años, acompañada de multas que oscilan entre las 1.000 y 2.000 Unidades Tributarias (UT).

Cactus24 (15-10-2025)

