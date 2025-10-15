Fuertes lluvias de este miércoles provocaron el desborde del río Guaire

Las intensas precipitaciones registradas durante la madrugada de este miércoles provocaron el desborde del río Guaire en el tramo entre Mampote, Petare y Guarenas, según reportes ciudadanos en redes sociales.

“Se recomienda precaución, especialmente en el sector La Vaquera, donde también se registran afectaciones”, alertó Alberto Prato, comisario en jefe de la Policía de Chacao, a través de su cuenta en X.

En la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, a la altura de Turumo, se registró un derrumbe en los carriles con sentido hacia Caracas.

Este incidente provocó la restricción parcial del tránsito de vehículos, debido a que hasta primeras horas de la mañana solo estaba habilitado el canal rápido de la arteria vial.

El Inameh informó que la inestabilidad atmosférica responsable de las lluvias persistirá en zonas de Miranda durante las próximas horas.

Cactus24 (15-10-2025)
