Falleció reportero gráfico en accidente de moto

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este martes en la avenida Constitución de Maracay, en el estado Aragua, dejó como saldo un ciudadano fallecido que se desplazaba en motocicleta.

La víctima fue identificado como Sergio Olivo, de 75 años de edad, reconocido reportero gráfico aragüeño, con una amplia trayectoria profesional de más de dos décadas en un conocido medio de comunicación de la región.

El siniestro tuvo lugar en las adyacencias del sector 23 de Enero, luego del suceso, acudieron al lugar funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y personal de Protección Civil Girardot. Los equipos procedieron a acordonar el área para gestionar la emergencia.

Sin embargo, al momento de la llegada de los cuerpos de seguridad, el motorizado carecía de signos vitales.

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), realizó el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado para efectuar la necropsia de ley, procedimiento que permitirá establecer con precisión las causas del fatal accidente//NotiTarde.

Cactus24 (15-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.