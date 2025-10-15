Fallece el periodista y exgobernador de Lara Orlando Fernández Medina

Este miércoles se conoció el fallecimiento de Orlando José Fernández Medina, periodista y político de izquierda venezolano, dirigente del Movimiento al Socialismo.

Fernández de 80 años, murió en una clínica privada de Barquisimeto donde fue internado luego de la extirpación de un tumor cancerígeno en el colon.

Orlando Fernández tuvo una amplia trayectoria política. Fue senador, diputado al Congreso Nacional y a la Asamblea Legislativa del Estado Lara, y concejal de los municipios Peña del estado Yaracuy e Iribarren Lara.

Además fue elegido Gobernador del Estado Lara en dos períodos consecutivos 1995-1998 y 1998-2000.

Su gestión se caracterizó por el fuerte control de la delincuencia,​ convirtiendo al Estado Lara en el estado con el menor índice delictivo del país.

Según datos de Wikipedia, durante su gestión se construyó el Paseo el Cardenalito del este, La Variante Los Cristales de la vía a Acarigua, creación del sistema de transporte masivo Metrobús Lara y la transformación del Pediátrico a Hospital Universitario, entre otros.

En 2004 se postuló nuevamente como candidato a la Gobernación del estado Lara obteniendo el apoyo en los últimos meses de campaña de los partidos MAS (que apoyaban hasta entonces al exgobernador José Mariano Navarro) y Copei (quien postuló a Jesús Antonio Herrera y finalmente declinó en su favor); sin embargo, resultó derrotado por Luis Reyes Reyes.

Su voz también era conocida a través de su programa radial «Si se calla el cantor».

Cactus24 15-10-2025

