Estados Unidos cobrará 1.000 dólares a beneficiarios del parole humanitario

El Gobierno de Estados Unidos aplicará a partir de este jueves una tarifa de 1 000 dólares a los nuevos beneficiarios del ‘parole’, un tipo de permiso de residencia temporal concedido especialmente a migrantes por razones urgentes humanitarias, y que ha enfrentado ataques de la Administración Trump.

El cargo aplica «para cualquier extranjero que reciba un permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos que no cumpla con una excepción», se lee en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

La agencia federal agregó que la nueva tarifa se aplicará a los extranjeros que reciban un permiso de permanencia temporal en Estados Unidos a través de este programa, incluidos aquellos que tienen una solicitud pendiente pero que aún no ha sido aprobada.

No obstante, incluye varias excepciones, para casos de emergencias médicas, asistencia a funerales o si el DHS entiende que la concesión del permiso resultará un «beneficio público significativo» para un extranjero «que ha ayudado o ayudará al Gobierno de los Estados Unidos en un asunto de aplicación de la ley», entre otras, según EFE.

En caso de que el beneficiario del programa no emita el pago requerido, una vez se presente a inspección en un puerto de entrada o ya esté físicamente presente en los Estados Unidos, su permiso será cancelado, indicó el comunicado.

Cactus24 15-10-2025

