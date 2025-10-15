EE UU revocó la visa a seis personas por burlarse de la muerte de Charlie Kirk

El Departamento de Estado dijo este martes que revocó las visas de seis personas por hacer comentarios incendiarios en las redes sociales sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk .

Las seis personas —ninguna de las cuales fue identificada— provenían de Argentina, Sudáfrica, México, Brasil, Alemania y Paraguay, según informó el departamento en una serie de publicaciones en X. Algunos de ellos hicieron comentarios que sugerían que Kirk merecía ser asesinado.

«Estados Unidos no tiene la obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de estadounidenses», escribió el Departamento de Estado en X. «El Departamento de Estado continúa identificando a titulares de visas que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk».

El Departamento de Estado no especificó si alguna de las personas se encuentra actualmente en Estados Unidos ni qué tipo de visas poseía. CBS News se ha puesto en contacto con el departamento para obtener más información.

Un día después de que Kirk fuera asesinado en el campus de una universidad de Utah, un alto funcionario del Departamento de Estado prometió tomar «medidas apropiadas» contra cualquier titular de visa que elogiara o restara importancia a la muerte de Kirk, e invitó a la gente a enviar cualquier publicación preocupante que vieran.

Días después, el secretario de Estado, Marco Rubio , dijo que «las revocaciones de visas están en marcha».

Kirk fue asesinado a tiros el 10 de septiembre mientras daba un discurso a estudiantes de la Universidad del Valle de Utah en un evento organizado por Turning Point USA, un grupo que cofundó. Las autoridades informaron que el pistolero disparó a Kirk con un rifle desde el tejado de un edificio cercano del campus.

Tras dos días de búsqueda, un hombre de Utah de 22 años, identificado como Tyler Robinson, fue arrestado por el asesinato. La fiscalía estatal lo acusó de homicidio agravado.

Las revocaciones forman parte de una ofensiva más amplia contra los comentarios que se burlan o celebran la muerte de Kirk. El Pentágono y el Servicio Secreto han marginado a los militares o agentes que escribieron publicaciones negativas sobre Kirk en redes sociales, y el vicepresidente J.D. Vance ha animado a la gente a llamar a los empleadores de cualquiera que celebre la muerte de Kirk.

La administración Trump también ha intentado revocar visas en otras circunstancias. Presiona la deportación de varios estudiantes internacionales vinculados a las protestas universitarias contra la guerra de Israel en la Franja de Gaza, acusándolos de retórica antisemita, algo que los estudiantes han negado. El mes pasado, revocó la visa del presidente colombiano Gustavo Petro por alentar a las tropas estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente Trump durante una protesta en Nueva York.

La facultad legal del gobierno para denegar o revocar visas por motivos de libertad de expresión es una incógnita, declaró a CBS News el mes pasado Eugene Volokh , profesor emérito de derecho de la UCLA y autor de numerosos artículos sobre la Primera Enmienda.

La Corte Suprema ha dictaminado que el gobierno tiene amplia libertad para negar la entrada de personas al país, pero no está claro si los funcionarios federales pueden deportar a personas que ya se encuentran en Estados Unidos debido a su libertad de expresión.

Volokh dijo que los no ciudadanos «tienen las mismas protecciones de la Primera Enmienda contra, por ejemplo, el castigo penal o la responsabilidad civil que los ciudadanos».

«Pero cuando se trata de la cuestión de la deportación o la exclusión del país en primer lugar, las reglas resultan inestables», dijo.

