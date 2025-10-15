Delcy Rodríguez: 26% de la producción mundial de petróleo está bajo sanciones ilícitas

El 26% de la producción mundial de petróleo se encuentra en países sometidos a sanciones ilícitas, señaló la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, durante su participación en el Foro Internacional Russian Energy Week 2025, que se celebra en la capital rusa de Moscú y se extenderá hasta el próximo viernes 17 de octubre.

Asimismo, añadió que el 43% de las reservas globales están bajo medidas coercitivas unilaterales. «Sin duda alguna, la energía está en el centro de la geopolítica mundial», declaró Rodríguez, quien también visualizó el desarrollo de una agresión contra países importantes para la producción de crudo o gas.

En el ámbito geopolítico, la también ministra de Hidrocarburos acotó que «agredir militarmente al país que tiene las mayores reservas de petróleo del planeta tiene una implicación en la fórmula energética internacional», en referencia a la misión naval de Estados Unidos que permanece desplegada en el mar Caribe próximo a las costas venezolanas.

Por ende, enfatizó que las matrices energéticas mantendrán un rol fundamental inclusive hasta el año 2050, con la creciente demanda por parte de naciones en África y América Latina, además de países industrializados y superpoblados como China e India. «El Sur Global jugará un papel muy importante como motor de crecimiento de la economía internacional y de la demanda energética también», acotó.

Con información de VTV.