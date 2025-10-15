Capturan a “El Adriancito”, uno de los criminales más buscados de Venezuela

Adrián José Rodríguez Gudiño, alias “El Adriancito”, líder de una banda criminal venezolana implicada en secuestro, extorsión, sicariato y terrorismo, fue capturado este 14 de octubre en La Ceja, Antioquia, en un operativo conjunto del Gaula Élite colombiano, la DEA y el US Marshals tras semanas de inteligencia compartida.

Rodríguez Gudiño operaba principalmente en el estado Zulia, en ciudades como Cabimas y Maracaibo, y en Colombia se escondía bajo la fachada de comerciante de vehículos. Su historial delictivo incluye una fuga masiva en 2016 del antiguo retén de Cabimas, en la que escaparon 14 reclusos, entre ellos su socio “El Sleitter”, posteriormente asesinado en Bogotá.

La captura de El Adriancito se produjo luego de que Interpol emitiera una circular roja en su contra por homicidio, hurto y otros delitos graves. Además, enfrenta cargos en Colombia por porte ilegal de armas, en un proceso judicial abierto en Cundinamarca desde 2020.

Su banda criminal operaba en Cabimas, Ciudad Ojeda, Mene Grande y los puertos de Altagracia, realizando extorsiones, atentados y asesinatos selectivos. La detención representa un golpe importante al crimen organizado transnacional, y abre la puerta a futuras extradiciones y procesos judiciales que fortalezcan la cooperación entre Colombia y Venezuela.

Las autoridades venezolanas, a través del CICPC, han adelantado múltiples operativos para desmantelar su red, logrando la captura de varios integrantes, mientras que en Colombia se mantiene la expectativa por el esclarecimiento de sus vínculos criminales en territorio nacional.

Este hecho evidencia el fortalecimiento de la lucha conjunta contra la delincuencia transnacional y marca un precedente en la cooperación internacional en materia de seguridad.

Cactus24 (15-10-2025)

