Arzobispo de Coro en El Vaticano para la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La delegación venezolana de obispos, sacerdotes y religiosos que acompañarán la Canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, participaron este miércoles de la Audiencia General del Papa León XIV frente a la Basílica San Pedro en el Vaticano.

El Arzobispo Metropolitano de Coro, Monseñor Víctor Hugo Basabe, forma parte de la delegación y reseñó en su red social Instagram:

«Hace poco más de dos años le conocí en Roma como Robert Prevost cuando estaba al frente del Dicasterio para los Obispos…en esa oportunidad en la que me concedió una audiencia, me sorprendió con la noticia de que el papa Francisco -de feliz memoria- me había nombrado Arzobispo de Coro…hoy lo saludo como León XIV ofreciéndole mi devota obediencia y mi agradecimiento en nombre de todo el pueblo de Venezuela por la canonización de nuestros primeros dos santos…ad multos annos…y oremos por él».

El domingo 19 de octubre el papa León XIV canonizará al médico venezolano y la madre Rendiles en la plaza de San Pedro.

Cactus24 (15-10-2025)

