Aprehendidos dos sujetos por ejecutar maniobras indebidas en una moto

Dos hombres montados en una moto Jaguar, color negro, año 2024, que realizaban maniobras indebidas, poniendo en riesgo la vida, así como la integridad física de transeúntes, fueron detenidos por oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) en Catatumbo.

Una vez retenidos los hombres identificados como Anderson Manuel Fernández (20), y Jean Carlos Soto (18), fueron llevados al Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Norte, donde quedaron en arresto preventivo por disposición de la Fiscalía 16 del Ministerio Público.

Cactus24 (15-10-2025)

