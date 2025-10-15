Aprehendido motorizado por resistencia a la autoridad

Después de las 11 de la noche de este martes 14 de octubre efectivos pertenecientes al Centro de Coordinación Policial Nro 16, con sede en Mauroa, practicaron la captura de un motorizado por resistencia a la autoridad.

La Comisaria Adamaris Rodríguez, jefe del Ccp 16, informó efectivos en patrullaje visualizaron a un motorizado en actitud sospechosa y esté al percatarse de la comisión huyó hacia el estacionamiento del hospital Rómulo Farias en Mene Mauroa.

Inmediatamente fue interceptado en el centro asistencial haciéndole el llamado de atención, sin embargo el conductor torno un actitud grosera gritando palabras obscenas y abalanzándose sobre uno de los efectivos.

El sujeto fue detenido siendo identificado como Robert Alexander (39) residente del sector 52 en Mene Mauroa.

El caso pasó a la orden de la Fiscalía II del Ministerio Público.

Prensa Policía de Falcón

Cactus24 (15-10-2025)

