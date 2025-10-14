Venezolana fue asesinada a martillazos por su pareja en Chile

Rosannys Calle, venezolana de 30 años y madre de dos niños fue brutalmente asesinada la noche del pasado sábado. Su cadáver fue encontrado al interior de una habitación en el domicilio en el que vivía en calle Salvo de Arica, norte de Chile.

Detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI Arica, en coordinación con el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía Arica, investigan el homicidio, que según las pesquisas iniciales se ejecutó con un martillo.

Los funcionarios establecieron que Rosannys recibió diversos golpes con un martillo en la cabeza, lo que produjo su muerte en el lugar.

Hasta el sitio del suceso concurrió el equipo ECOH, a cargo del fiscal Rodrigo González, quien dispuso que la investigación fuese llevada por personal de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI.

Sobre su asesinato la tesis que más cobra fuerza es la del feminicidio. De hecho, trascendió que su expareja, de nacionalidad chilena, fue llevada a prisión. Calle, de acuerdo con versiones de allegados, había sido víctima de amenazas por parte de una mujer que supuestamente se vinculó sentimentalmente con el detenido.

Actualmente, personal especializado continúa realizando intensas diligencias investigativas tendientes a establecer la dinámica de los hechos, así como también a él o los responsables del violento crimen.

Este asesinato se registra 22 días después que Odalys Calderón, pediatra venezolana residente en Calama, Región de Antofagasta, fuera localizada en su departamento con brutales signos de agresión, en un caso en el cual las autoridades no informan sobre avances, al tiempo que la doctora se encuentra aún en la UCI del hospital para el cual trabajaba.

Cactus24 (14-10-2025)

