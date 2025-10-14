TSJ solicita a España extradición de implicado en homicidio de Orlando Figuera

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha solicitado formalmente a España la extradición de Morgan Andrés Soto Torres, por su presunta implicación en el asesinato del joven Orlando José Figuera Esparragoza ocurrido en el contexto de las «guarimbas» de 2017.

Dicha solicitud de extradición fue ratificada por la Sala de Casación Penal del TSJ mediante la Sentencia N° 600, donde se detalla que Soto Torres ha sido imputado por Homicidio intencional con alevosía y por motivo fútil en grado de cómplice, asociación para delinquir y terrorismo.

Orlando Figuera, de 22 años, fue víctima de un ataque el 20 de mayo de 2017, siendo «brutalmente golpeado, apuñalado y quemado en vida» por un grupo de atacantes. Tras 15 días de lucha, falleció en el Hospital Domingo Luciani el 4 de junio de 2017.

Según la investigación del CICPC, Soto Torres se dedicó a custodiar la motocicleta que permitió la huida de Enzo Franchini Oliveros.

El segundo implicado en este caso es Enzo Franchini Oliveros, señalado como coautor material del hecho, detenido en España en julio de 2019.

Pese a que el TSJ aprobó su extradición mediante la Sentencia N° 155 del 22 de julio de 2019, la entrega de Franchini a Venezuela sigue pendiente.

Asimismo, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia reitera el compromiso del Estado venezolano para que ambos ciudadanos sean entregados a las autoridades nacionales y respondan ante la justicia por el atroz crimen cometido contra Orlando Figuera.

Cactus24 14-10-2025

