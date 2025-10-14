Trump advierte a Hamás que será desarmado “rápida y violentamente” si no entrega sus armas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que Hamás debe entregar sus armas o enfrentará una acción forzada. La declaración ocurre un día después de que el grupo militante liberara a los últimos rehenes israelíes con vida en la Franja de Gaza, como parte del acuerdo de alto el fuego promovido por el propio mandatario.

El lunes se concretó un intercambio de rehenes y prisioneros. Hamás liberó a los últimos israelíes que permanecían cautivos, mientras que Israel liberó a un grupo de detenidos palestinos y los envió a sus comunidades en autobuses.

El acuerdo fue resultado de negociaciones lideradas por la administración de Trump, quien aseguró que el pacto representa un primer paso hacia la pacificación de la región. Sin embargo, el grupo palestino no ha anunciado públicamente su disposición a desarmarse, un punto central en la propuesta estadounidense.

Durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente argentino Javier Milei, Trump afirmó que había transmitido a Hamás la exigencia de rendir sus armas y que, según sus palabras, los líderes del grupo aceptaron hacerlo.

Hablé con Hamás y les dije: se van a desarmar, ¿verdad? Sí, señor, vamos a desarmarnos. Eso es lo que me dijeron.

Declaro Trump, aclarando que la comunicación se realizó a través de intermediarios.

El mandatario añadió que, de no cumplirse la desmilitarización, Estados Unidos tomará medidas directas:

Si no se desarman, los desarmaremos. Y ocurrirá rápida y quizás violentamente, Advirtió el presidente estadounidense.

Cactus24 14-10-2025

