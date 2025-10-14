Se registró sismo de magnitud 3.3 al oeste de San Juan de los Cayos

A las 10:28 de la mañana de este 14 de octubre se registró un sismo en el estado Falcón, con epicentro a 41 km al oeste de San Juan de los Cayos.

El Servicio Sismológico Venezolano informó en sus redes sociales que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.3 y una profundidad de 5.0 Km .

No hay registros de víctimas o daños en infraestructuras.

Hoy también se han reportado sismos en Bachaquero (Mw: 3.6), Calabozo (Mw: 3.4), Siquisique (Mw: 3.8) e Isnotu (Mw: 2.9) .

El pasado 1 de octubre, Diosdado Cabello, dijo que la última semana de septiembre el país registró un total de 189 «eventos sísmicos».

Funvisis publicó ese mismo día, en X, información sobre una docena de sismos de magnitudes que oscilaron entre 2,9 y 3,8, casi todos cerca del Lago de Maracaibo, donde se reportó un enjambre sísmico el pasado 24 de septiembre.

La nación registró a finales de septiembre, en un lapso de siete horas, 10 sismos y 21 réplicas, uno de ellos de magnitud 6,3, como parte de un enjambre que afectó al occidente, informó entonces la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Estos sismos afectaron decenas de viviendas, algunas con pérdida total, en el estado Zulia, según autoridades.

Cactus24 (14-10-2025)

