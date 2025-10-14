Residencia Presidencial “La Viñeta” ahora es un centro integral de atención al adulto mayor

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la Primera Dama, Cilia Flores, y la ministra del Poder Popular para los Adultos y Adultas Mayores, Magally Viña, entregó oficialmente la residencia presidencial “La Viñeta”.

Esta infraestructura está ubicada en Fuerte Tiuna, Caracas, se transformará en un centro integral de atención, esparcimiento y bienestar para los adultos mayores.

Po lo cual, brindará servicios de alimentación balanceada, hidratación, actividades culturales y recreativas.

Durante el acto, el mandatario nacional destacó la importancia de multiplicar este modelo de atención en todo el país.

Con una instrucción clara: aprovechar las 10 semanas restantes de 2025 para acelerar la apertura de nuevas Casas de Abuelos y Abuelas en cada parroquia y circuito de Caracas.

El presidente exhortó a las autoridades a presentar un plan inmediato para expandir este modelo.

Además, aseguró que todos los ciudadanos mayores tengan acceso a condiciones dignas de vida.

Cactus24 14-10-2025

