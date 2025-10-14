Rescatan a adolescente secuestrada en Bolívar

El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) logró el rescate de una adolescente de 16 años de edad que había sido secuestrada el pasado viernes en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

Según el reporte oficial de la GNB, la exitosa «investigación asertiva» por parte de los agentes militares permitió la localización y liberación de la joven, frustrando el pago de la alta suma de dólares ($250.000) que la banda delictiva exigía a sus familiares.

La adolescente había sido raptada al salir del Centro Comercial Costa Granada, en Puerto Ordaz. Tras el operativo, la GNB divulgó un material audiovisual donde se aprecia el momento en que la víctima es recibida por sus parientes.