Presos dos roba motos en Maracaibo

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Robo y Hurto de Vehículos de la Delegación Municipal Maracaibo, detuvieron a Fernando Alexis Urdaneta Villalobos (34) y, Diego Alejandro Salazar González (23), por robo de motocicletas.

Mediante el proceso de investigación realizado, se pudo conocer que, uno de ellos, se dedicaba a usar prendas alusivas a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y ambos a bordo de una motocicleta, sometían a sus víctimas bajo amenazas de muerte con un arma de fuego, para apropiarse de su moto, con la finalidad de desvalijarlas y comercializar sus piezas.

La detención de los victimarios se generó en Ciudad Lossada, parroquia Idelfonso Vásquez, municipio Maracaibo, estado Zulia, recuperándose indumentaria policial y el vehículo usado como medio de comisión.

Los detenidos están a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 14-10-2025

