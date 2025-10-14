Plan Independencia 200 activado en Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la activación del “Plan Independencia 200” en las Zonas de Defensa Integral (Zodi) correspondientes a los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro.

La iniciativa, según el mandatario, se basa en una «fusión popular – militar – policial» y tiene como objetivo chequear exhaustivamente las capacidades de defensa y comunicación en el territorio.

A través de su cuenta en la red social Telegram, el jefe de Estado detalló que en el marco de este plan se estarán verificando 27 acciones de comando, control y comunicación.

Maduro destacó que la estrategia busca combinar la «preparación para la resistencia popular prolongada activa y creativa» con una «ofensiva permanente», que permita «tomar la iniciativa en todos los campos y en todos los terrenos».

El presidente informó sobre el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para la ejecución del plan.

“Toda la fuerza militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) desplegada en el chequeo de todas las tareas conjuntamente con las autoridades políticas, civiles legítima del país, de los estados, de los municipios y nuestro poderoso movimiento popular”, afirmó el mandatario.

Finalmente, Maduro subrayó que la activación del Plan Independencia 200 forma parte de los esfuerzos para “afinar la maquinaria para ganar la paz, ejercer la soberanía plenamente y defender el derecho a la vida” de la nación.