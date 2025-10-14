Netflix estrenará la historia secreta de Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero

El próximo 30 de octubre, Netflix lanzará Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero, una docuserie íntima en cuatro episodios que busca descubrir al ser humano detrás del icónico «Divo de Juárez». Precisamente el 28 de agosto, se conmemoró el aniversario luctuoso del cantautor, lo que añade una carga emocional muy especial al estreno.

Una mirada profunda al alma de Juan Gabriel

La serie Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero —descrita por Netflix como un “homenaje que duele bonito”— explora la vida del artista desde sus humildes orígenes hasta su consagración como fenómeno global. En ella se muestran sus luchas personales, su pasión creativa y sus éxitos musicales, incluyendo sus grandes clásicos como “Querida”, “Amor eterno” y “Hasta que te conocí”.

Uno de los atractivos principales es el acceso a los archivos personales de Juan Gabriel: videos caseros filmados por él mismo con una cámara Super 8 desde los años setenta hasta su muerte en 2016. Este material brinda una perspectiva única de su intimidad: como padre, artista y ser humano.

La producción está dirigida por la reconocida documentalista María José Cuevas, autora de Bellas de noche y La dama del silencio. La serie está producida por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, quien también produjo Las tres muertes de Marisela Escobedo.

El enfoque narrativo busca trascender la biografía clásica para explorar la dualidad entre la celebridad pública y el ser humano privado, destacando los conflictos, censuras y desafíos que atravesó el artista a lo largo de su carrera.

Reviviendo su legado para nuevas generaciones

A nueve años de su fallecimiento, Juan Gabriel sigue siendo una figura inmortal en la música en español, con más de 1,800 canciones y más de 150 millones de discos vendidos. Esta docuserie Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero promete alimentar esa vigencia, ofreciendo a su público una experiencia emocional y concluyente de su universo interior.

14-10-2025

