Muere D’Angelo, cantante estadounidense de neo-soul contemporáneo

D’Angelo, una de las figuras más influyentes del neo-soul contemporáneo, falleció a los 51 años, dejando tras de sí una trayectoria marcada por el talento, la introspección y la reinvención.

El artista estadounidense, cuyo verdadero nombre era Michael Eugene Archer, fue responsable de revolucionar el soul moderno con discos como Brown Sugar (1995), Voodoo (2000) y Black Messiah (2014). Su familia confirmó la noticia y pidió respeto en este momento de profundo dolor.

Según medios internacionales y el comunicado de su entorno cercano, D’Angelo murió a causa de un cáncer de páncreas, enfermedad con la que llevaba tiempo luchando en silencio. El cantante había optado por mantener su estado de salud en la más estricta privacidad, alejado del foco mediático y concentrado en sus últimos proyectos personales.

El cáncer de páncreas es uno de los más agresivos y difíciles de detectar en etapas tempranas, lo que complica los tratamientos. De acuerdo con allegados, el músico pasó sus últimos meses bajo cuidados paliativos, acompañado de su familia y amigos más cercanos.

Considerado un referente del neo-soul junto a nombres como Erykah Badu y Maxwell, D’Angelo marcó una época en la música afroamericana de los años 90 y 2000. Su estilo único, que fusionaba soul, funk, jazz y R&B, redefinió el sonido de su generación e inspiró a artistas como Alicia Keys, Frank Ocean, The Weeknd y Anderson .Paak.

Con su álbum Voodoo, el músico alcanzó el éxito mundial y ganó dos Premios Grammy, consolidándose como una figura de culto. Tras una larga pausa de más de una década, regresó en 2014 con Black Messiah, un disco con fuerte contenido social y político que reafirmó su relevancia artística.

Cactus24 14-10-2025

