Machado condiciona su viaje a Oslo para recibir el Nobel de la Paz a la salida de Maduro del poder

La líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, declaró este lunes que su capacidad para viajar a Oslo, Noruega, en diciembre a recoger el galardón, depende directamente de un cambio político en Venezuela.

En una entrevista concedida al diario noruego Dagens Naeringsliv, y recogida por la agencia de noticias NTB, Machado afirmó que, para que su viaje a la capital nórdica sea posible, “Venezuela debe ser libre”.

La dirigente, a quien el Comité Nobel noruego le otorgó el premio el pasado viernes por «su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», citó razones de seguridad personal para no poder salir del país.

«Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida», respondió Machado al medio noruego.

A pesar de las amenazas, la líder opositora expresó su enfoque en la coyuntura actual y el respaldo popular: «He aprendido a vivir el día a día, y el pueblo venezolano está haciendo todo lo que está en su mano» por su futuro.

«Un Impacto Muy Importante»

El pasado domingo, Machado había asegurado que el reconocimiento internacional «tiene un impacto muy importante» tanto para los venezolanos como para el gobierno de Maduro.

Según sus declaraciones, el galardón evidencia que el «mundo entero legitima» la lucha opositora, mientras el presidente Nicolás Maduro «está absolutamente aislado y tiene los días contados».

El Premio Nobel de la Paz se otorga anualmente el 10 de diciembre en Oslo.