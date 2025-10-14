LVBP inicia con duelo entre Cardenales y Tigres

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

Este miércoles 15 de octubre iniciará la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), la cual será inaugurada por la defensa de los Cardenales de Lara de su título de la temporada pasada frente a los Tigres de Aragua.

El partido inaugural se desarrollará a las 7:00 p.m. en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, casa de los Cardenales. Asimismo, este duelo servirá para rendir homenaje a la leyenda del béisbol venezolano, David Concepción, y una figura emblemática de los Tigres de Aragua.

Posteriormente, en las siguientes fechas se desarrollarán estos partidos:

*Jueves, 16 de octubre
Leones de Caracas contra Bravos de Margarita
07:00 PM
Estadio Nueva Esparta
*Caribes de Anzoátegui contra Navegantes del Magallanes
07:00 PM
Estadio José Bernardo Pérez
*Tiburones de La Guaira contra Águilas del Zulia
07:00 PM
Estadio Luis Aparicio
*Cardenales de Lara contra Tigres de Aragua
07:00 PM
Estadio José Pérez Colmenares

 

Cactus24 14-10-2025

