Luis Peche dijo que no detendrá su trabajo tras sufrir atentado en Bogotá

El consultor político y activista venezolano Luis Peche dijo que no detendrá su trabajo luego de sufrir, junto al defensor de los derechos de la comunidad LGBTI Yendri Velásquez, un atentado en Bogotá.

«Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país», escribió Peche en su cuenta en la red social X.

El activista indicó que -a pesar de haber resultado heridos- se encuentran fuera de peligro y agradeció a todos aquellos que han escrito sobre el hecho. «No nos detendremos», dijo.

«Hoy mi hermano de vida Yendri y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo», añadió.

Cactus24 (14-10-2025)

