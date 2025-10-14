Los Mariners toman ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato al aplastar 10-3 a los Blue Jays

Julio Rodríguez y Jorge Polanco conectaron jonrones de tres carreras, Josh Naylor añadió uno de dos, y los Mariners de Seattle tomaron una ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) al aplastar el lunes 10-3 a los Blue Jays de Toronto.

Seattle, el único equipo de las Grandes Ligas que nunca ha sido anfitrión de una Serie Mundial, regresará a casa para el Juego 3 del miércoles, necesitando solo dos victorias más en la serie al mejor de siete para poner fin a esa sequía.

Toronto apenas conectó seis imparables, solo uno después de la segunda entrada, y suma ocho hits en los dos primeros juegos. La estrella de los Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., se fue de 3-0 con una base por bolas y sigue sin batear de hit en la serie.

Rodríguez conectó un jonrón para poner a Seattle arriba 3-0 apenas tres bateadores después del inicio, ante el novato Trey Yesavage, de 22 años, quien hacía solo su quinta apertura en las Mayores.

Nathan Lukes y Alejandro Kirk impulsaron carreras con sencillos en la parte baja del primero ante Logan Gilbert, y otro sencillo de Lukes igualó el marcador en el segundo episodio.

El jonrón de Polanco con dos en base ante Louis Varland devolvió la ventaja a los Mariners, 6-3 en el quinto inning. J.P. Crawford añadió un sencillo impulsador en el sexto y Naylor disparó un cuadrangular de dos carreras en el séptimo ante Braydon Fisher.

Seis de los primeros siete imparables de Polanco en esta postemporada han producido carreras. El jugador había conectado el sencillo que dejó en el terreno a Detroit en la victoria 3-2 en 15 entradas con la que Seattle selló su pase en la Serie Divisional. Además, se fue de 4-2 con dos impulsadas en el triunfo 3-1 de Seattle en el primer juego de esta ALCS. Sus dos jonrones previos en octubre fueron ante el as de Detroit y vigente ganador del Cy Young, Tarik Skubal.

Con el techo abierto en un fresco día de 62°F durante el Día de Acción de Gracias canadiense, los 44,814 aficionados que llenaron el estadio tuvieron poco que celebrar.

El bullpen de Seattle ha lanzado nueve entradas en blanco en la serie, permitiendo solo un hit. El ganador Eduard Bazardo, Carlos Vargas y Emerson Hancock trabajaron dos innings cada uno.

Naylor, nacido en Mississauga, Ontario, se golpeó el pie derecho con un foul en la primera entrada y lucía incómodo al batear en el quinto. El dirigente Dan Wilson salió a revisarlo, pero Naylor lo convenció de dejarlo en el juego y respondió con un jonrón en el séptimo.

Yesavage, quien cargó con la derrota, permitió tres carreras y cuatro hits en poco más de cuatro entradas. En su apertura anterior había impuesto un récord de postemporada de los Blue Jays con 11 ponches en 5 1/3 entradas sin hits ante los Yankees, pero esta vez solo logró dos swings fallidos con su splitter, muy por debajo de los 11 de su salida previa.

El jardinero Anthony Santander fue descartado de la alineación por molestias en la parte baja de la espalda. Davis Schneider lo sustituyó y se fue de 3-0 con una base por bolas.

Próximo juego

El derecho George Kirby abrirá por Seattle frente al derecho Shane Bieber, ganador del Cy Young 2020, en el Juego 3. Kirby ponchó a seis y permitió una carrera y tres hits en cinco entradas en el Juego 5 de la Serie Divisional, sin decisión en sus dos aperturas de postemporada. Bieber, por su parte, permitió tres carreras (dos limpias) y cinco hits en 2 2/3 innings en el Juego 3 contra los Yankees.

Cactus24 (14-10-2025)

