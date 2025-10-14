Lewandowski se lesiona y podría quedar fuera del partido contra Real Madrid

El delantero del Barcelona Robert Lewandowski padece un desgarro en el muslo, y se enfrenta a un periodo de baja que podría dejarle fuera del partido de LaLiga de la próxima semana contra el Real Madrid.

Lewandowski, de 37 años, jugó los 90 minutos y marcó un gol en la victoria por 2-0 de Polonia sobre Lituania el domingo en la fase de clasificación para la Copa Mundial.

«Robert Lewandowski tiene una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja, y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión», dijo el Barcelona en un comunicado.

Medios españoles informaron que se espera que Lewandowski esté de baja entre cuatro y seis semanas, lo que le convierte en duda para el clásico del 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

Cactus24 14-10-2025

