Japón venció a Brasil por primera vez en la historia y tras remontar un 2-0

Japón venció 3-2 a Brasil en un amistoso internacional, en Tokio, como preparación para la Copa del Mundo 2026 y consiguió su primera victoria en la historia contra el pentacampeón del mundo.

La apertura del marcador llegó a los 26 minutos del primer tiempo por una precisa definición de Paulo Henrique tras una gran jugada colectiva y asistencia de Lucas Paqueta.

El segundo tanto brasileño lo convirtió Gabriel Martinelli a los 32 minutos, con otra muy buena resolución del equipo de Carlo Ancelotti ante la pasividad de la defensa nipona.

En el inicio de la segunda etapa, a los 52 minutos, Fabricio Bruno cometió un grosero error y le regaló la pelota en la salida a Takumi Minamino, quien convirtió el descuento.

A los 62, Keito Nakamura igualó el score en una ráfaga nipona. Otra vez Fabricio Bruno, zaguero de Cruzeiro, fue protagonista del gol del equipo local, ya que intentó despejar el balón y terminó de sentenciar la jugada.

Y a los 71, Japón concretó la remontada con el gol de cabeza de Ayase Ueda, que tuvo la colaboración del arquero Hugo Souza, de muy floja respuesta.

Después del 3-2, los dos equipos tuvieron oportunidades claras: el arquero de Corinthians volvió a fallar ante un remate de Ao Tanaka, aunque esta vez la pelota se fue al córner y ya cerca del final Richarlison cabeceó solo muy cerca del arco japonés, pero la pelota se fue por arriba del travesaño.

El primer triunfo de Japón contra Brasil en la historia

Hasta este martes, Japón y Brasil se habían enfrentado trece veces, con once triunfos para el seleccionado sudamericano y dos empates (ambos por la Copa Confederaciones, en 2001 y 2005).

La victoria de los asiáticos por 3-2 marca un hito en su historia, más allá de que sucedió en un encuentro amistoso.

Cactus24 (14-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.