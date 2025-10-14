Israel promete intensificar la presión sobre Hamás por la devolución de los cuerpos desaparecidos

Un alto funcionario del gobierno israelí dijo hoy que el país «intensificará» la presión sobre Hamas hasta que el grupo libere los cuerpos restantes de los rehenes fallecidos que aún permanecen retenidos en Gaza.

Israel y Hamás intercambiaron acusaciones de violar el acuerdo de alto el fuego, ahora en su quinto día, por el fracaso de Hamás en entregar todos los cuerpos desaparecidos y el fuego israelí que mató al menos a seis personas en Gaza este martes.

Mientras tanto, la cadena de televisión estatal israelí Kan informó que funcionarios de seguridad y del gobierno estaban discutiendo posibles medidas, incluyendo mantener cerrado el cruce de Rafah, una ruta clave para la ayuda desde Egipto a Gaza, o limitar la entrega de ayuda humanitaria hasta que Hamas libere los cuerpos desaparecidos.

Este martes por la mañana, el ejército israelí anunció que los cuatro cadáveres entregados por Hamás el lunes habían sido identificados en el Instituto Nacional de Medicina Forense de Tel Aviv. Reveló la identidad de dos de ellos, mientras que los nombres de los otros dos aún no han sido autorizados por sus familias para su publicación.

Los dos identificados fueron Bipin Joshi, un estudiante de agricultura nepalí, y Guy Illouz, quien fue secuestrado en el festival de música Nova.

Según la inteligencia israelí, Illouz resultó herido y fue secuestrado vivo durante el asalto liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, y posteriormente murió en cautiverio «tras no recibir la atención médica adecuada», según el ejército. Tenía 26 años.

Bipin Joshi fue secuestrado a los 23 años de un refugio en el kibutz Alumim. El ejército afirmó que se cree que murió en cautiverio durante los primeros meses de la guerra.

Las conclusiones finales sobre la causa de la muerte «se determinarán después de que se complete el examen de las circunstancias de la muerte por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal», dijo el ejército.

La liberación de cuatro cadáveres por parte de Hamás enfureció a Israel, que dijo que según los términos del acuerdo, el grupo debía entregar los 28 cadáveres retenidos en Gaza antes del lunes.

Gal Hirsch, coordinador de Israel para rehenes y personas desaparecidas en la Oficina del Primer Ministro, dijo en una actualización a las familias de los rehenes que «la presión sobre Hamás para continuar y completar la devolución de los cuerpos continúa y se intensificará».

Hirsch dijo que el tema se discutió el lunes durante la reunión del primer ministro Benjamin Netanyahu con el presidente estadounidense Donald Trump, quien se encontraba en ese momento en una breve visita a Israel.

Agregó que el asunto «también se está manejando con otras partes internacionales y continúa a través de nuestro compromiso con los mediadores, incluso en este mismo momento».

El ejército israelí afirmó que Hamás «está obligado a cumplir su parte del acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios para devolver a todos los rehenes a sus familias para un entierro adecuado».

El regreso de los cuerpos se produjo después del traslado de los últimos 20 rehenes sobrevivientes de Gaza a Israel y la liberación de unos 2.000 detenidos y prisioneros palestinos, lo que marca una fase clave en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

14-10-2025

