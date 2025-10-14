Incendio en subestación eléctrica provocó apagón masivo en Brasil

Un incendio ocurrido en el sur del estado de Paraná en Brasil dejó al menos a 26 de los 27 estados del país vecino sin luz por varias horas de la madrugada.

Según informó el portal G1, del grupo Globo, solamente el estado de Alagoas no emitió reportes de apagón. El incendio se dio en una subestación de energía eléctrica y según el gobierno brasileño generó una «perturbación de gran magnitud en el Sistema Interconectado Nacional, la cual provocó la desconexión controlada de unos 10 mil MW de carga».

El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, explicó que el apagón se dio a causa del incendio, que fue «un problema puntual» y no por una falta de suministro eléctrico. «Si el sistema pierde una subestación de este volumen de energía (500 KW), corta programáticamente un porcentaje de la energía en cada estado cercano y en algunos otros estados donde es necesaria la reprogramación de la carga. Esto fue lo que se hizo y nos contactaron de inmediato», explicó Silveira en el programa Bom Dia Ministro de EBC.

«Brasil no corre ningún riesgo energético», aseguró Silveira. «No se trata de un corte de energía, sino de un problema con la infraestructura que transmite la energía. No se produjeron daños importantes en el sistema. El daño fue aislado», agregó.

Brasil opera con una red eléctrica unificada conocida como Sistema Interconectado Nacional (SIN), que conecta prácticamente todas las plantas de generación, líneas de transmisión y distribuidoras del país. Esta red permite transferir energía de una región a otra con rapidez. Es por eso que el incendio de una subestación de una región provocó el apagón en casi todo el país.

