Hallan cadáver de hombre desaparecido en Guanta

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Wuilandes Suniaga de 30 años de edad, reportado como persona desaparecida desde la madrugada el sábado 11 de octubre, fue hallado sin vida y parcialmente quemado.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Suniaga, padre de un niño y habitante de Guanta, estado Anzoátegui, era estudiante de cocina profesional y trabajaba en un local de venta de comida rápida donde fue visto por última vez la medianoche del viernes.

El cadáver fue encontrado en un cerro de Los Bajos de San José de Guanta, la mañana de este martes, reporta noticiasorienteve.

Cactus24 14-10-2025

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

 

Artículos relacionadosMás del autor