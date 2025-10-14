Hallan cadáver de hombre desaparecido en Guanta

Wuilandes Suniaga de 30 años de edad, reportado como persona desaparecida desde la madrugada el sábado 11 de octubre, fue hallado sin vida y parcialmente quemado.

Suniaga, padre de un niño y habitante de Guanta, estado Anzoátegui, era estudiante de cocina profesional y trabajaba en un local de venta de comida rápida donde fue visto por última vez la medianoche del viernes.

El cadáver fue encontrado en un cerro de Los Bajos de San José de Guanta, la mañana de este martes, reporta noticiasorienteve.

Cactus24 14-10-2025

