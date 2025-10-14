Estudiante de derecho sospechosa de envenenar y matar a 4 personas y 10 perros

Se cree que la estudiante de derecho Ana Paula Veloso Fernandes es una de las responsables de la muerte de al menos cuatro personas en São Paulo, y en Río de Janeiro. También se cree que envenenó a diez perros con perdigones de plomo para probar la eficacia del veneno .

Al ser contactada, la defensa de Ana Paula y de su hermana gemela, Roberta Cristina Veloso Fernandes, dijo, en nota a Estadão , que pretende “colaborar con la correcta investigación de los hechos y asegurar la protección de los derechos y garantías fundamentales de los investigados”.

La mujer de 35 años estudiaba Derecho en una facultad privada de Duque de Caxias, en la Baixada Fluminense, hasta enero, cuando solicitó transferencia a una institución en Guarulhos, en la región metropolitana de São Paulo.

En una entrevista con TV Globo , el jefe Halisson Ideiao Leite, del 1.er Distrito Policial (DP) de Guarulhos, declaró que Ana Paula y Roberta, su hermana gemela, alquilaban una casa detrás de la propiedad de Marcelo Hari Fonseca en Guarulhos . Este fue encontrado muerto en el lugar el 31 de enero, después de que ambos llamaran a la Policía Militar para que atendiera el incidente.

Según el jefe de policía, la estudiante mantuvo una relación con un policía militar, la cual terminó porque él estaba casado. Intentó incriminarlo por la muerte de Maria Aparecida Rodrigues, una mujer que Ana Paula conoció en una aplicación de citas y que fue encontrada muerta el 11 de abril en Guarulhos.

También envió un pastel envenenado a sus compañeros de universidad junto con una nota para intentar incriminar a la esposa del policía militar. En ese momento, la estudiante fue la responsable de contactar a la policía. Leite declaró que los agentes sospecharon de Ana Paula debido a sus frecuentes visitas a la comisaría para informarse sobre la investigación.

El tunecino Hayder Mhazres mantuvo una relación sentimental con el estudiante . Según el jefe de policía, el hombre no quería continuar la relación, y Ana Paula supuestamente decidió matarlo con un batido envenenado. Incluso fingió estar embarazada y le pidió dinero a su familia.

Ana Paula también está siendo investigada por la muerte de Neil Corrêa da Silva, padre de Michelle Paiva da Silva, excompañera suya de la universidad . El hombre fue encontrado muerto en Duque de Caxias el 26 de abril tras comer feijoada.

Ana Paula fue detenida en julio, Roberta fue detenida en agosto y Michelle fue detenida el pasado martes 7.

Cactus24 (14-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.