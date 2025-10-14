EEUU ataca otra embarcación cerca de Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado un nuevo ataque con seis muertos más contra otra supuesta narcolancha: es el quinto ataque comunicado de este tipo que eleva a, al menos, 23 personas las ejecutadas extrajudicialmente de esta manera.

“Bajo mi autoridad permanente como comandante en jefe”, ha publicado Trump en Truth Social, “esta mañana, el secretario de Guerra ordenó un ataque letal contra un buque vinculado con una Organización Terrorista Designada (OTD) que se dedica al narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), frente a la costa de Venezuela”.

Según Trump, “los servicios de inteligencia confirmaron que el buque traficaba con narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la OTD. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EEUU resultó herido”.

Un nuevo bombardeo contra una lancha en alta mar que supuestamente cargaba droga. Y la quinta vez que el presidente de EEUU comunica un ataque así, contra personas ejecutadas extrajudicialmente, sin que se aporte ninguna prueba de las acusaciones, más allá de vincularlas con organizaciones designadas terroristas por Donald Trump, lo que le sirve para matar personas en aguas internacionales.

Cactus24 (14-10-2025)

