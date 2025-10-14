Detenido un delincuente por robo en Coro

Joende Jesús Pineda Riera de 23 años, fue detenido en el sector Cruz Verde de Coro, por funcionarios del Cicpc, tras determinarse que se dedicaba al robo.

A través del trabajo de investigación realizado, se pudo determinar que Pineda, junto a otro hombre por detener, a bordo de una moto y portando armas de fuego, sometían a residentes y transeúntes de la parroquia San Antonio, municipio Miranda, despojándolos de sus pertenencias, generando zozobra en la comunidad.

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 (14-10-2025)
