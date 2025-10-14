Detenido cooperador de banda delictiva “El Virolo”

Comisiones de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Maracaibo, capturaron a Jorge Eliezer Fernández Ferrer (22), hermano de Luis Fernando Fernández, apodado El Virolo, que se dedica a amedrentar a la comunidad zuliana mediante extorsiones, homicidios y robos de vehículos.

Cicpc informa en redes sociales que a través de las investigaciones realizadas, se pudo determinar que Jorge Eliezer Fernández Ferrer, se encargaba del traslado logístico y mantenía constante comunicación con su hermano, quien le enviaba instrucciones de los actos delictivos en los que lo apoyaría.

Tras la detención de Jorge Eliezer, en el sector El Quemador, parroquia La Concepción, municipio Jesús Enrique Losada, estado Zulia, se ubicó como evidencias sustancias psicotrópicas y municiones.

Quedando a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 14-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.