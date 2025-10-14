Detenidas cinco mujeres que se cayeron a golpes en Maracaibo

Cinco mujeres que pretendieron solventar sus diferencias por malas convivencias a puño limpio, sin importarles la presencia policial, en el sector Los Patrulleros de Maracaibo, quedaron detenidas por funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez).
Las mujeres fueron llevadas al Ambulatorio Simón Bolívar, donde recibieron atención médica, luego trasladadas al Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste, donde quedaron en arresto preventivo, puestas a la orden de la Fiscalía 14 del Ministerio Público.
Quedaron identificadas como Estela Ortega (55), Edith Flores (32), Jeny Ortega (37), Anyeli Mercado (25), y Wendy Coba de 49 años de edad.
Prensa: Cpbez