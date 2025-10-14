Detenida por estrangularla su bebé recién nacida

Andreina Katerine López Peper de 35 años, fue detenida en las instalaciones del Hospital Materno Infantil Dr. José María Vargas de Valencia, estado Carabobo, por causarle la muerte a su neonata.

Mediante investigaciones realizadas por el Cicpc se pudo conocer que la fémina se encontraba en su vivienda junto a sus hijas mayores, cuando presentó dolores de parto, optando por encerrarse en una de las habitaciones, donde dio a luz a la pequeña y, motivado que no deseaba hacerse cargo de la misma, optó por estrangularla con una prenda de vestir.

Posteriormente la mujer fue llevada a un centro de salud, donde fue atendida y al ser interrogada en el hecho, manifestó haber dado a luz y perder el conocimiento, y en ese momento el padre de la bebé, le quitó la vida; información que aportó para desvirtuar a las autoridades.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público, reseña la nota de prensa del Cicpc.

Cactus24 (14-10-2025)

