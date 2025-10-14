Descubren fósiles de posible ictiosaurio en Táchira

Paleontólogos venezolanos descubrieron lo que se ha identificado preliminarmente como un ictiosaurio bebé (antepasados de los delfines). También se descubrieron fósiles de peces diversos. Se calcula que los restos tienen entre 66 y 145 millones de años y son de la era mesozoica, períodos jurásico y cretásico.

En las investigaciones participan la investigadores de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), el Instituto Venezolano de Investigaciones Cintíficas (IVIC), el Museo de Antropología de Táchira y la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) Táchira.

Al programa Con Maduro+ de este 13 de octubre, fueron invitados Rodolfo Sánchez, ingeniero en geociencias; Atilano Francisconi, campesino que ayudó a recopilar muchos de los fósiles; Oscar Forero, presidente de Fundacite Táchira; Omar Sumosa, paleontólogo e investigador del Ivic; Anderson Ramírez, doctor en antropología y miembro del Museo del Táchira, y Alberto Quintero, director del Ivic y viceministro de Aplicación del Conocimiento Científico.

El especimen identificado preliminarmente como ictiosaurio, fue ubicado en el municipio Lobatera, en una cantera llamada La Luna. En esa época, allí quedaba un mar poco profundo, mucho antes de que ocurriera el choque de plazas que originó la cordillera de Los Andes, explicó Sumosa. Eso era el centro de Pangea, el súpercontinente que existía en esa época y que agrupó a todos los continentes actuales. Se creía que era una zona muy árida y por eso no podían haber dinosaurios en esa zona, pero estos descubrimientos vienen a desmentir esa creencia.

Mostraron también fósiles de Laquintasaura venezuelae y Tachiraptor admirabilis, ambas especies de dinousarios venezolanos descubiertos en el estado Táchira. Son algunos de los dinosaurios encontrados mas al norte de América del Sur.

Cactus24 (14-10-2025)

