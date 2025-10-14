Condenado a 28 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra de 13 años

Steven Antonio Alvelay Rendón (45), fue condenado a 28 años de prisión por su responsabilidad en el abuso sexual de su hijastra de 13 años de edad, hecho denunciado el 22 de junio de 2024 en el barrio Vista al Sol de San Félix, municipio Caroní del estado Bolívar.

Ese día, la adolescente le comentó a su madre que le molestaban sus partes íntimas porque su padrastro le había tocado su vagina en reiteradas ocasiones, razón por la cual la mujer acudió hasta la sede de la policía regional para interponer la respectiva denuncia.

Ante tales circunstancias, el agresor fue detenido en su vivienda y puesto a la orden del Ministerio Público.

En el juicio, la Fiscalía 10a del segundo circuito de esa jurisdicción ratificó la acusación contra Alvelay Rendón por la comisión del delito de abuso sexual sin penetración en grado de continuidad.

Una vez evacuados los elementos de prueba por parte de la representación fiscal, el Tribunal 1° de Juicio de Puerto Ordaz dictó la citada condena contra el agresor, quien permanece recluido en la sede de la policía regional en Guaiparo, ubicada en San Félix.

Nota de prensa

Cactus24 (14-10-2025)

