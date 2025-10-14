Causan indignación| Jóvenes dieron alcohol a una perrita callejera

Diversos medios compartieron el caso de una perrita que encontraron en la vía pública a la que la forzaron a tomar alcohol en Ciudad Madera, en el estado de Chihuahua (México).

Tras varios días, el caso solo ha avanzado y diversas asociaciones han pedido justicia, así como castigo para los jóvenes que hicieron dicho video.

En el video que fue compartido por los propios involucrados, se puede ver al perro desconcertado y asustado, pues estaba siendo maltratado para tomar alcohol a la fuerza.

Una de las mujeres que estaba en el lugar, tomó a la perrita por el cuello y ejerció presión en el hocico para que lo abriera, por lo que procedió a darle cerveza en contra de su voluntad.

Lo que ha sido mayormente criticado es que los jóvenes que estaban en el lugar se estaban riendo de la situación.

Uno de los participantes publicó el video acompañado del mensaje: “Si se les perdió una perra, no se preocupen, lo traigo en la peda”.

Internautas lograron dar con los supuestos perfiles de las dos implicadas en el caso a las que identificaron como Denisse González y Alejandra Castellanos.

La cuenta de X (Twitter) @ciudadanochi aseguró que ambas jóvenes dieron de baja sus redes sociales luego de que varias personas comenzaran a enviarles mensajes de odio. Incluso una de ellas habría asegurado que se trataba de su perrita, pero versiones en la red indicaron que se trata de un animal en situación de calle.

No pasó mucho tiempo antes de que trascendiera que al menos una de las implicadas estudia en la Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua, por lo que el centro de estudio anunció que tomará cartas en el asunto.

Por ahora se desconoce si más allá de las sanciones académicas, la Fiscalía actuará en este caso o si también están llevando a cabo una investigación.

