Cabecilla del Tren de Aragua se lanzó de un sexto piso para evitar ser capturado por la policía de Colombia

En el marco de un operativo policial en el que iba a ser capturado, luego de llevar prófugo más de un año, en la mañana del jueves 9 de octubre falleció Ender Alexis Rojas Montana, cabecilla del Tren de Aragua que era buscado por las autoridades chilenas y peruanas.

Tras la llegada de los uniformados del Gaula de la Policía al edificio donde se escondían alias Ender y alias Toro, cabecillas del Tren de Aragua buscados internacionalmente con Circular Roja de Interpol, los uniformados se dispusieron a forzar el ingreso al apartamento 603.

Allí, encontraron a cuatro personas en su interior, que pronto serían solo tres, pues el operativo dio un torno imprevisto.

Tras romper la cerradura de la puerta principal, alias Ender, en un momento de pánico, miró hacía atrás de donde se encontraba de pie y vio la ventana principal de la residencia abierta. Su decisión inmediata e impulsiva por tratar de evadir la captura de las autoridades, quienes rápidamente sometieron a quienes se encontraban en el apartamento con él, fue la de arrojarse al vacío desde el sexton piso.

El venezolano de 31 años, era uno de los cabecillas de la facción Dinastía Alayón, cuya operación se despliega en Perú. Esta estructura es reconocida por un largo historial de delitos como homicidios, tráfico de personas y su posterior explotación sexual.

El hombre había sido capturado en 2024 en Chile por su vinculo con la estructura criminal internacional, sin embargo, en 2024 pagó una fianza de 5 millones de pesos chilenos impuesta por un juzgado de ese país, lo que le permitió recibir el beneficio de reclusión domiciliaria.

A pesar de haber pagado la fianza impuesta, tan solo 24 horas después, la Corte de Apelaciones de La Serena dejó sin efecto la decisión. Sin embargo, Rojas Montana huyó de Chile con destino a Colombia, donde se encontraba escondido desde entonces.

Capturas e incautaciones

Como se adelantó, en el operativo fueron capturados en flagrancia tres integrantes más de esta estructura criminal transnacional. Alias Toro, considerado cabecilla de la estructura criminal en el Perú y responsable de las acciones criminales de este grupo en Fusagasugá. Este individuo era uno de los encargados de coordinar el tráfico de drogas sintéticas y la administración de rentas ilícitas en distintos países de Latinoamérica.

Junto a él fueron capturados alias El Gordo, quien según investigaciones adelantadas, pretendía expandir su accionar criminal en el departamento de Antioquia, consolidando la distribución de drogas sintéticas y el control de rentas ilícitas en el Valle de Aburrá. También fue capturada alias Gallega, una proxeneta y colaboradora directa de la organización, quien al momento de la irrupción de los uniformados al apartamento, se encontraba dormida.

En poder de los capturados fueron incautadas dos pistolas marca Glock, una granada de fragmentación, un proveedor con 32 cartuchos y una libra de anfetamina, sustancia sintética utilizada para la producción de Tusi, la cual tiene un valor aproximado de 50 millones de pesos.//El Tiempo

Cactus24 14-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.