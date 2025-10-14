Asesinó a su amiga jugando a la Ruleta Rusa

Rachel Counts, una mujer de 23 años, murió mientras jugaba a la ruleta rusa con su amigo Omarion Horne, también de 23 años, según informó el New York Post . El incidente tuvo lugar el 5 de octubre de 2025 en la zona de Winston Hills de Cincinnati, Ohio.

Según el informe, Counts y Horne estaban jugando a las cartas con otros cuando este último sugirió jugar a la ruleta rusa. Sacó una pistola y dijo: «Juguemos a la ruleta rusa», un juego en el que los jugadores cargan el arma con una sola bala, giran el tambor y luego juegan a la letalidad apretando el gatillo mientras apuntan con el arma a alguien.

Horne vació un revólver, salvo una bala, y primero le apuntó a la cabeza. Luego apuntó a Counts y apretó el gatillo, disparándole mortalmente en el pecho.

Las autoridades policiales informaron que el personal de emergencia respondió a un reporte de tiroteo. Los socorristas encontraron a Counts con una herida de bala al llegar al lugar, informó CBS News . Intentaron reanimarla, pero no lo lograron, ya que fue declarada muerta en el lugar.

Horne fue arrestado y acusado de asesinato y compareció ante el tribunal estatal de Ohio el viernes (10 de octubre), y la próxima audiencia está programada para el 16 de octubre. Fue detenido bajo fianza de un millón de dólares.

Según se cita, el juez William Mallory dijo: «Es triste que la gente use un arma de fuego como juguete, porque si estas circunstancias son ciertas, esto es realmente una tragedia».

Cactus24 (14-10-2025)

