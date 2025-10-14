Actor Alec Baldwin chocó contra un árbol

Alec Baldwin aseguró a sus fanáticos que está «bien» después de estrellar su vehículo contra un árbol en los Hamptons el lunes por la mañana.

TMZ fue el primero en informar sobre el accidente en East Hampton, Nueva York. Las fotos muestran la parte delantera del Range Rover blanco aplastada contra un árbol grande.

Baldwin dijo que su hermano Stephen estaba de visita para el Festival Internacional de Cine de Hamptons y estaba en el auto con él.

«Esta mañana tuve un accidente de coche. Un tipo me cortó el paso con un camión de basura enorme del tamaño de una ballena», dijo el actor en un vídeo publicado en Instagram. «El camión de basura más grande que he visto. Para evitar chocarlo, choqué contra un árbol, un árbol enorme y gordo. Aplastó mi coche, aplastó el de mi mujer. Me siento mal por eso».

«Está todo bien», continuó. «Estoy bien y mi hermano también».

Baldwin agradeció al Departamento de Policía de East Hampton por su intervención en el accidente y dijo que pronto viajará a Los Ángeles para ver a su familia. Su esposa, Hilaria, ha estado compitiendo en «Dancing with the Stars». Fue eliminada en el episodio de la semana pasada.

«Sigo muy orgulloso de mi esposa», dijo en el video. «Hilaria, te amo más que a nada y estoy muy orgulloso de ti».

Los representantes de Stephen Baldwin confirmaron a TMZ que el actor no resultó herido en el accidente.

«Stephen se encuentra bien y agradece que nadie haya resultado herido», declararon en un comunicado. «Comprende la preocupación y puede confirmar que él y Alec se encuentran sanos y salvos».

Cactus24 (14-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.