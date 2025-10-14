11 personas intoxicadas en supermercado con veneno para ratas

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Al meno 11 personas resultaron afectadas en un supermercado conocido como «Maxi Mercado», ubicado en Campo Carabobo, municipio Libertador, por intoxicación tras el uso de un producto utilizado para matar ratas a base de fosfamina.

Dicho químico es usado para aplicar como cebos mezclados con granos, o en forma de polvo o tabletas para fumigar áreas cerradas y atacar el sistema nervioso de las plagas.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Los afectados fueron trasladados a centros de salud cercanos para ser atendidos de manera oportuna.

Por su parte, las autoridades competentes iniciarán las investigaciones para determinar las causas exactas que provocaron la intoxicación.

Cactus24 (14-10-2025)
Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor