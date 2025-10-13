Vacaciones navideñas arrancan el 15 de diciembre, según cronograma del ministerio de educación

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), hizo público el Calendario Escolar 2025-2026, estableciendo un total de 205 días hábiles de actividad académica.

Este cronograma rige para todos los niveles del sistema educativo venezolano, abarcando educación inicial, primaria, media general y media técnica, asegurando la continuidad y planificación de la formación de la juventud del país.

El inicio de las actividades académicas se realizó de forma escalonada. El 8 de septiembre marcó el regreso a las labores del personal docente y administrativo, mientras que los estudiantes de todos los subsistemas volvieron a las aulas el 15 de septiembre. Con la confirmación de estas fechas, el MPPE da el banderazo de salida a un periodo escolar enfocado en la excelencia y el cumplimiento de los objetivos pedagógicos.

Uno de los periodos más esperados por la comunidad educativa es el receso navideño, el cual comenzará el lunes 15 de diciembre de 2025. Las vacaciones decembrinas se extenderán por casi un mes, con el retorno a las aulas programado para el lunes 12 de enero de 2026. Adicionalmente, el calendario contempla otros asuetos importantes, como el asueto de Carnaval (16 y 17 de febrero de 2026) y la Semana Santa (2 y 3 de abril de 2026).

Ante la publicación de este cronograma, las autoridades educativas del país hacen un llamado a toda la comunidad. Se exhorta a padres, representantes, docentes y estudiantes a utilizar esta información para planificar con antelación sus actividades personales y familiares. El objetivo de este llamado es garantizar el cumplimiento cabal de todos los lapsos académicos establecidos y asegurar el éxito del año escolar 2025-2026, publica el portal Noticias24

Cactus24 13-10-2025

