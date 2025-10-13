Sacerdote detenido tras retener a familia por presuntos motivos pasionales

Una noche de tensión se vivió este domingo 13 de octubre en la Parroquia Manuel Manrique del municipio San Carlos, cuando Jesús Ramírez, ex sacerdote de la localidad, fue detenido por las autoridades tras mantener como rehenes a una joven y a su familia, presuntamente, por razones pasionales.

Según testigos, Ramírez irrumpió en la vivienda portando un arma de fuego y amenazó a los presentes, generando alarma entre los vecinos del sector. Del sujeto se supo, que había sido enviado a Roma a principios de año para continuar estudios teológicos, luego de haber ejercido como sacerdote en la misma parroquia.

Gracias a la rápida intervención de los vecinos, quienes alertaron a los cuerpos de seguridad, funcionarios policiales se presentaron en el lugar y lograron persuadir al agresor para que depusiera su actitud. Ramírez fue capturado sin que se reportaran heridos y permanece bajo custodia.

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos del hecho y determinar los cargos que se le imputarán. La comunidad se encuentra consternada ante lo sucedido, especialmente por tratarse de una figura que anteriormente ocupó un rol espiritual en la zona.

Información de Cojedes es Noticia

Cactus24 (13-10-2025)

