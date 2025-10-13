Rescatan a joven venezolana que fue llevada con engaños a Perú y sometida a explotación sexual

Un Juzgado Penal del Perú dictó 13 años, 1 mes y 7 días de prisión efectiva para Jona López y Betania Rivas, y 8 años, 9 meses y 4 días de prisión efectiva para Luis Morales por el delito de trata de personas en agravio de una menor de edad.

Durante el juicio oral se demostró que la víctima, una joven venezolana de 18 años, fue captada en Venezuela mediante la falsa promesa de un empleo como mesera, que incluía su traslado y estadía. Engañada por los imputados, emprendió un viaje que culminó en la ciudad de Chimbote, donde fue recibida por integrantes de la red y sometida a explotación sexual.

Una vez en territorio peruano, la joven fue despojada de sus documentos y quedó bajo el control de los acusados, quienes la obligaron a ofrecer servicios sexuales en la vía pública, bajo amenazas de muerte contra ella y su familia. Los sentenciados vigilaban sus movimientos y le exigían entregar casi la totalidad de sus ingresos bajo la excusa de pagar una supuesta deuda por su traslado. La víctima solo recibía pequeñas sumas para alimentación, mientras los implicados mantenían comunicación constante entre ellos para asegurar su sometimiento.

La investigación fiscal permitió establecer la estructura y funciones de los implicados dentro de esta red, así como su participación directa en la captación, transporte, acogida y explotación de la víctima, logrando acreditar estos hechos más allá de toda duda razonable.

Además, se impuso el pago solidario de (más de 2000 dolares) como reparación civil a favor de la víctima, junto con inhabilitación por seis años y tratamiento especializado por un año.

Cactus24 (13-10-2025)

