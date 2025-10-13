Procesadora de caña de azúcar «Central Venezuela» reanuda producción

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

Tras cinco años de inactividad, el Central Venezuela reinició hoy sus operaciones productivas en el municipio Sucre del estado Zulia, marcando un nuevo paso en la reactivación industrial y agroproductiva del occidente del país.

La reactivación del Central Venezuela permitirá procesar caña de azúcar proveniente de los valles del sur del Lago de Maracaibo, generando empleo, dinamizando la economía local y contribuyendo al renacer productivo del Zulia.

El proceso de recuperación del Central Venezuela comenzó hace cinco meses y hoy es una realidad gracias a la inversión privada que cree en las alianzas con el Estado venezolano, impulsadas por el presidente Nicolás Maduro a través del CIIP, como parte de la estrategia nacional para fortalecer la producción, la soberanía alimentaria y la independencia económica del país.

Seg+un la nota de prensa del ministerio de industrias, este esfuerzo coordinado se consolida como un modelo exitoso de alianza público-privada, orientado a impulsar la producción nacional, sustituir importaciones y avanzar hacia una Venezuela productiva, diversificada y autosuficiente.

Cactus24 13-10-2025

