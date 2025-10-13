Presidente de Madagascar huyó para preservar su vida, «estoy en un lugar seguro»

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, reapareció en un video en vivo en redes sociales, afirmando estar «en un lugar seguro» tras un intento de asesinato, sin proporcionar más detalles sobre su paradero.

Rajoelina, huyó del país el domingo con la ayuda de Francia tras calificar de coup d’état los acontecimientos de las últimas semanas, cuando miles de jóvenes salieron a las calles, descontentos por el desempleo, los continuos cortes de agua y electricidad y el alza del coste de vida.

Según algunos informes de prensa, abordó un avión militar francés con destino a la isla de Reunión, antes de partir con su familia hacia otro destino.

«Solo hay una solución a estos problemas: respetar la Constitución del país», declaró Rajoelina en el video, rechazando así las peticiones de renuncia del movimiento de protesta que surgió el 25 de septiembre.

La revuelta, que ha dejado al menos 22 muertos, está liderada por un movimiento juvenil nacido en redes sociales, Gen Z Madagascar, un caso similar al de las olas juveniles de protesta ocurridas en países como Marruecos o Nepal.

Cactus24 13-10-2025

