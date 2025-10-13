Petro condena atentado contra Peche y Velásquez y promete reforzar la protección para los exiliados venezolanos en Colombia

El presidente Gustavo Petro condenó el atentado sicarial perpetrado este lunes en el barrio Cedritos, norte de Bogotá, contra los activistas venezolanos, Luis Alejandro Peche Arteaga y Yendri Omar Velásquez Rodríguez.

En un mensaje difundido en X, Petro calificó el ataque como un “acto cobarde” y prometió una investigación para dar con los responsables, además de reforzar la protección para los exiliados venezolanos en Colombia.

El presidente colombiano expresó: “He ordenado a las autoridades una investigación inmediata para identificar a los culpables y garantizar justicia”.

Asimismo, afirmó que su administración velará por la protección de los ciudadanos que llegan al país en calidad de refugiados. “No toleraremos la violencia contra quienes buscan refugio en Colombia. La UNP ampliará la protección de los activistas de derechos humanos de cualquier país del mundo en Colombia”.

“Sabemos qué buscan los violentos en este caso. Sabemos de la reunión en Cúcuta de las mafias coordinadas. A quienes quieran la paz se les dará la mano, los demás serán enfrentados con contundencia”, afirmó el mandatario.

Luis Peche, consultor político, y Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos y refugiado tras ser secuestrado en Venezuela en agosto de 2024, fueron trasladados a la Clínica Reina Sofía.

Velásquez requirió cirugía, pero ambos están estables, detalló Noticias RCN.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, los sujetos que habrían disparado contra los dos activistas salieron en un vehículo del mismo edificio en el que se encontraban las víctimas.

Además, informó que el automóvil fue hallado en la localidad de Suba con dos armas en su interior, indicó Pulzo.

Cactus24 13-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.